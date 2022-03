Volley, B1: la Forex Olimpia San Salvatore Telesino torna a fare bottino pieno Netta vittoria per 3-0 nella sfida salvezza contro la Desi Volley.

Nel recupero della decima giornata rinviata lo scorso 18 dicembre causa Covid, la Forex Olimpia San Salvatore Telesino è tornata alla vittoria. Tra le mura amiche della Palestra Comunale la squadra del presidente Campanile ha avuto la meglio sulla Desi Volley in quello che dopo le tante giornate rinviate è diventato uno scontro salvezza.

Le telesine hanno giocato una buona gara mettendo subito le cose in chiaro e portando a casa il primo set per 25-18. Stesso canovaccio anche nel secondo e nel terzo parziale con le padrone di casa brave a non far mai rientrare in partita la squadra avversaria chiudendo i conti con un doppio 25-20.

La Forex Olimpia San Salvatore Telesino ha messo in cascina tre preziosissimi punti in classifica portando a quattro le lunghezze di vantaggio, con le stesse partite giocate, sulla Duo Rent Terrasini Palermo, ultima compagine ad occupare un posto in zona retrocessione. Sabato si sarebbe dovuto giocare il match contro l’Ares Cerignola, ma la squadra pugliese è ancora alle prese con dei casi di positività al Covid e per questo il match è già stato rinviato.