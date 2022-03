Volley, B2: la Volare batte Nola e si avvicina all'alta classifica La squadra di coach Nanni si è imposta per 3-0 ed è a cinque lunghezze dalla zona play off.

Continua il momento magico della Contrader Volare che nel recupero della diciottesima giornata, al Centro Sportivo San Lorenzo di Mercato San Severino, ha superato agevolmente la Smilers Nola con un netto 3-0. La squadra di coach Nanni ha dato un’altra dimostrazione di forza e compattezza lasciando solo le briciole alle avversarie.

Primi due set vinti in maniera agevole per 25-18 e 25-17, punteggi che hanno messo in discesa la contesa. Nel terzo Nola ha avuto qualche occasione in più ma le sannite nel momento importante hanno chiuso la sfida imponendosi 25-22. Tre punti importantissimi per risalire la classifica dove capitan Carlozzi e compagne sono attualmente al quinto posto a sole cinque lunghezze dall’Accademia Volley che occupa la seconda piazza in classifica.

Dopo la crisi di risultati della squadra giallorossa, la lotta al secondo posto si è totalmente riaperta e anche la truppa guidata da coach Nanni può farci un pensierino. Sabato era in programma il secondo derby di stagione dopo quello che ha visto vittoriose le ragazze del presidente Aldo Quarantiello per 3-2 lo scorso 15 marzo. Purtroppo l’Accademia ha dovuto chiedere il rinvio della gara dopo aver riscontrato alcuni casi di positività nel gruppo squadra. Il match è stato rinviato a data da destinarsi e questo aumenta l’incertezza sulla corsa al secondo posto. Le squadre coinvolte sono quattro, dall’Accademia che occupa attualmente la piazza che regala i play off alle inseguitrici Pontecagnano, che segue ad una sola lunghezza, alle più staccate Fidelis Torretta e Contrader Volare rispettivamente a quattro e cinque punti.