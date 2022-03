Soel Benevento, ritorno al successo contro il Basket Stabia Ucci: "Ancora brave a superare le difficoltà, soddisfatte della difesa".



Ritorno al successo per la Soel Benevento che supera al Pala Parente il Basket Stabia 67-42 e conquista la seconda vittoria nella fase ad orologio del campionato di serie B. Brave le beneventane a indirizzare la partita fin da subito con ben quattro triple in cinque minuti, fuochi d'artificio che hanno costretto le avversarie stabiesi a un inseguimento che si è fatto sempre più difficoltoso con il passare dei minuti.

La precisione di Piedel, Secka e D'Avanzo è stata determinante per dare tranquillità al gruppo, avanti di dieci punti al termine del primo quarto, complice un atteggiamento difensivo impeccabile.

Nel secondo periodo è aumentata l'intensità di gioco in casa beneventana, con Ucci e Armenti sugli scudi sotto canestro e un gioco fluido e divertente. Ancora una volta ottimi segnali dalle più giovani: le under 17 Iarrusso, Zezza, Romano e De Tata hanno trovato spazio nella seconda parte della sfida mettendo a referto anche sei punti complessivi.

La Soel Benevento tornerà in campo sabato 26 marzo alle ore 17 ad Angri contro la Givova Ladies per l'ultimo impegno della fase ad orologio. Al termine del match con il Basket Stabia è stata Annachiara Ucci a fare il punto della situazione: "Siamo felici perché anche stavolta abbiamo mostrato grande coesione. Conosciamo le difficoltà di questa stagione, è stata un'annata complicata ma anche grazie all'attenzione riservata dalla società stiamo superando tutti gli ostacoli. con grande voglia di fare. L'obiettivo è arrivare ai play off nella migliore condizione possibile per poi giocarcela alla pari e a testa alta. Il nostro punto di forza è nella solidità difensiva, contro Castellammare lo abbiamo nuovamente dimostrato. Credo che i nostri risultati futuri dipenderanno soprattutto da questo aspetto".



Soel Benevento - Basket Stabia 67-42 (22-12 / 35-22 / 48-28)



Soel Benevento: Piedel 14, Secka 16, D'Avanzo 13, Armenti 8, Ucci 10, Romano 2, Iarrusso, De Tata 4, Zezza. Coach: Giulio Musco.