Benevento 5, la pausa è arrivata nel momento giusto I giallorossi hanno il destino tra le mani, mancano tre partite e lo scontro diretto con la Lazio.

La pausa è arrivata nel momento giusto. In casa Benevento 5 lo sanno bene. La squadra stava soffrendo. L’ultimo mese è stato intenso e complicato. Non tanto per i risultati, quelli vanno considerati comunque positivi, piuttosto per squalifiche e acciacchi che hanno limitato notevolmente la possibilità di scelta di coach Cundari. Ora si potranno ricaricare le batterie.

Il match contro l’Ecocity Genzano era il più atteso. Era stato segnato sul calendario con il classico circoletto rosso che si usa per gli appuntamenti importanti. La sconfitta del Palatedeschi però non deve preoccupare. La corazzata romana, che si è imposta con merito per 3-1, ha armi importanti e alla fine a decidere la sfida è stato l’ex Sandro Abate Suazo. Atleta di categoria superiore che nel big match ha punito severamente i sanniti.

L’assenza di Botta, squalificato, si è sentita e la classifica dopo questo ko è notevolmente cambiata. Il Benevento 5 è attualmente quarto dopo essere stato scavalcato dalla Fortitudo Pomezia, che vincendo 4-3 con la Roma è salita a quota 44, e agganciato dal Genzano a 42. Più distante il Cus Molise fermo a 35 in attesa di tornare in campo il 2 aprile per recuperare il match con la Mirafin.

Per i sanniti l’obiettivo è continuare a lottare per il secondo posto nonostante il turno di riposo da sostenere. Ovviamente bisognerà fare bottino pieno. La squadra può riuscirci anche se la cosa che più conta è avere nove punti sulla quinta piazza occupata dalla Lazio. Mancano quattro giornate e tre partite, la prima sarà quella del 9 aprile in trasferta sul campo dell’Academy Pescara. Il 22 invece è in programma la sfida interna con la Lazio prima di chiudere con la difficile trasferta al Pala Cus di Viterbo contro l’Active Network, capolista che giocherà quel match essendo già matematicamente sicuro di avere in tasca il primato.

I play off sono l’obiettivo di un gruppo che ha stupito tutti grazie al cuore e all’attaccamento alla maglia dimostrato fin dal primo giorno di preparazione. Ecco perché il rush finale vedrà i sanniti ancora tra i grandi protagonisti.