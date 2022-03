Pallamano Benevento, il Covid ferma il derby campano Giallorossi ancora bloccati dal virus, rinviata la sfida con la Genea Lanzara.

Niente derby campano. Il Covid continua a incidere pesantemente sul torneo di serie A2 e in particolare sulla Pallamano Benevento. I sanniti resteranno fermi anche in questo fine settimana. Dopo aver saltato la sfida interna contro Ragusa del 5 marzo e quella del 12 in trasferta contro il Giovinetto Petrosino, la squadra del presidente Carlo La Peccerella è stata costretta a chiedere il rinvio anche questa volta.

Il tanto atteso confronto con la Genea Lanzara sarà recuperato nelle prossime settimane che saranno intensissime per la truppa sannita. Il calendario, nel prossimo turno, prevede la sfida in trasferta contro l’Orlando Haenna. La speranza è quella di poter rivedere la squadra giallorossa in campo il 2 aprile.

Intanto in questa giornata sono in programma le seguenti sfide:

BANCA POPOLARE FONDI-ORLANDO HAENNA

GIRGENTI-AS IMPIANTI AETNA MASCALUCIA

GAM ENGINNERING ATELLANA-KEYJEY PALLAMANO RAGUSA

DARWIN TECNOLOGIES MASCALUCIA-PALERMO PALLAMANO

Classifica:

FONDI 28

GENEA LANZARA 22

RAGUSA 20

BENEVENTO 16

PALERMO 16

ORLANDO HAENNA 14

ATELLANA 12

GIRGENTI 9

MASCALUCIA 7

GIOVINETTO PETROSINO 6

MASCALUCIA 2