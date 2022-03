Basket, serie B femminile: Soel Benevento, ad Angri arriva una sconfitta Sennite ko 64-61, da sabato iniziano i play off ancora contro la Givova Ladies.

Si chiude con una sconfitta la fase ad orologio della Soel Benevento. Le sannite sono state superate in trasferta ad Angri dalla Givova Ladies con il punteggio di 64-61, pagando un primo quarto giocato sottotono e condizionato da troppi errori. La squadra di coach Musco ha concluso il match in crescendo, andando addirittura vicinissima all'aggancio nell'ultimo parziale, quando a 20 secondi dalla fine la distanza con le avversarie si era ridotta a un solo punto. I due liberi conclusivi, entrambi trasformati dalle padrone di casa, hanno fissato il risultato sul definitivo 64-61.

Chiusa la seconda fase del torneo, è tempo di pensare ai play off per D'Avanzo e compagne. La Soel Benevento ha chiuso il campionato al sesto posto, considerata la concomitante sconfitta interna della Partenope Sant'Antimo contro Ariano Irpino. Le sannite se la vedranno dunque proprio contro la Givova Ladies nei quarti di finale da giocare al meglio delle tre sfide e con fattore campo sfavorevole. Gara 1 si disputerà dunque sabato ad Angri, gara 2 a Benevento ed eventuale gara 3 nuovamente ad Angri. La Pallacanestro Salerno e la Polisportiva Battipagliese sono già in semifinale grazie al miglior piazzamento; Il nome della quarta semifinalista verrà fuori dall'incrocio tra Partenope Sant'Antimo ed Ariano Irpino.

Givova Ladies - Soel Benevento 64-61 (18-10 / 30-22 / 48-40)

Soel Benevento: Piedel 18, Romano 2, Secka 11, Ucci 10, Armenti 4, D'Avanzo 16, Iarrusso, Zezza, De Tata, Lafranceschina