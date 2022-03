Atletica, grande avvio per la Libertas Benevento Ad Avellino record regionale nei 150 metri per Antonio Verruso.

E’ un grande inizio di stagione quello della Libertas Benevento del presidente Caruso. Ad Avellino il velocista Antonio Verruso ha stabilito il nuovo record regionale nella specialità dei 150 metri percorsa in 16”36. E’ andato vicino al primato regionale Vincenzo Vicerè, che ha chiuso con un ottimo 25”77 la sua prestazione nei 200 ostacoli. La giornata si è conclusa con altre ottime prestazioni e record personali come quelli stabiliti dal Master Giannicola Seneca e dal promettente Fofanà sulla distanza di 1000 metri.

Invece ai campionati regionali di società disputati al Virgiliano di Napoli, a primeggiare sono stati i cadetti nei 300 metri ostacoli: primo posto tra le donne per Chiara Saccomanno e nella categoria maschile per Michelangelo Mancini. Da segnalare anche la vittoria per Federico Bispo nei 60 metri con il tempo di 8”1. Hanno migliorato i propri personali Alessandro Giardiello, Emanuele Napolitano e Giuseppe Castaldo nei 2000 metri; Stefano Cornacchione, Chiara Seneca, Gilda Genito e Martina Ranieri nei 1000 m; Rebecca Altieri nei 60; Alessandro Calabrese negli 80; Christian D’Onofrio nei 300 ostacoli e Giovanni Vicerè nel Vortex. Risultati importanti che fanno ben sperare per il proseguo della stagione della società sannita.