Basket, C Gold: la Miwa Benevento espugna Salerno Sanniti vittoriosi 82-60, mercoledì in recupero contro Sant'Antimo

La Miwa Energia piazza il secondo acuto di fila, espugnando il parquet della Pallacanestro Salerno per 60-82. I cinghiali salgono a quota 34 punti in classifica, restando nelle zone alte.

Match in equilibrio nei primi minuti dopo la palla a due. La Miwa prova ad accelerare, piazzando un parziale di 6 punti a 0; Visnjic spezza il digiuno salernitano, la tripla di Erra riporta a contatto la compagine di casa. Il primo quarto si chiude con i sanniti sopra di nove punti (10-19). Ad inizio secondo quarto Manisi piazza la tripla che vale il +14. La squadra di coach Parrillo tiene i padroni di casa a distanza di sicurezza, mantenendo il controllo del match. All’intervallo lungo il punteggio è 22-37. Chaves suona la carica ad inizio ripresa, Smorra risponde subito col sottomano. La bomba del numero 8 significa +18, risponde sempre dall’arco Chaves. Anche Erra segna da tre per il -14, timido tentativo di rimonta di Salerno. Rianna segna da due e ristabilisce le distanze, Erra segna ancora da tre per il -15. Papa si mette in ritmo e risponde colpo su colpo. Da tre segna anche Alunderis per il massimo vantaggio, +20. Si va all’ultima frazione sul 41-57. La tripla di Melillo porta la squadra di Menduto sul -14, segna da sotto Sammartino per il -12. Melillo segna ancora da tre ed è -10. Smorra non ci sta e bombarda per il 56-69. La Cestistica ristabilisce il +17. Il finale al PalaSilvestri è 60-82.

Top scorer tra gli azzurrocelesti Alunderis con 19 punti, poi Smorra con 15 punti, 13 punti per Rianna e 10 per Ordine. Domani giornata di riposo, martedì il ritorno in campo per preparare il recupero di mercoledì contro Sant’Antimo.

ASD PALLACANESTRO SALERNO-MIWA ENERGIA CESTISTICA BENEVENTO 60-82 (10-19, 12-18, 21-20, 19-25)

ASD Pallacanestro Salerno: Chaves 14, Beatrice 4, Del Plato, Scognamiglio, Melillo 14, De Martino, Schettini, Markovic, Erra 9, Di Somma 1, Sammartino 10, Visnjic 8. Coach: Menduto

Miwa Energia Cestistica: Rianna 13, Papa 7, Manisi 5, Naddeo 7, Smorra 15, Ordine 10, Massaro ne, Rusciano 6, Laudanna ne, Laudando ne, Alunderis 19, Damiano ne. Coach: Parrillo

Arbitri: Procida/Carotenuto