All'Accademia Olimpica Furno, si è svolto il IV allenamento regionale L’evento ha visto la presenza di numerosi atleti provenienti dal tutta la Campania.

La sala d’armi dell’Accademia Olimpica Beneventana Maestro Antonio Furno è stata teatro del IV Allenamento Regionale CAF (Centro Allenamento Federale) di spada riservato alle categorie Ragazzi/e e Allievi/e per la stagione 2021/2022.

L’evento svoltosi nella giornata di ieri, ha visto la presenza di numerosi atleti provenienti dal tutta la Campania per una vera e propria festa della scherma giovanile. L’Accademia Olimpica è stata protagonista in campo femminile grazie alla partecipazione di quattro spadiste: Nina De Curtis, Caterina Mucci, Diletta Panarese e Gioia Zampelli. Nel corso del CAF i partecipanti si sono sfidati in pedana attraverso un vero e proprio torneo. La finale femminile è stata tutta beneventana tra Nina De Curtis e Diletta Panarese con quest’ultima che è riuscita ad imporsi conquistando il successo di giornata a dimostrazione che la società sannita è sempre più ai vertici della spada under 14 regionale e non solo.

A coordinare la manifestazione è stato il responsabile tecnico dell’Accademia Olimpica il Maestro Dino Meglio. “E’ stato un vero piacere – racconta Meglio - ospitare il CAF regionale. La scherma giovanile racchiude un mix fantastico di entusiasmo e di professionalità che inizia a

formarsi. Per la nostra società sono salite in pedana quattro spadiste che ormai non sono solo una speranza per il futuro, ma si possono considerare già delle belle realtà. Nina De Curtis è campionessa italiana di categoria, Diletta Panarese è campionessa regionale e sia Caterina Mucci che Gioia Zampelli sono tra le primissime atlete campane. Sono traguardi che rappresentano una realtà che ci sta regalando grandi soddisfazioni”.