L'Accademia Volley in campo per i bambini che arrivano dall'Ucraina Corsi di mini volley gratuiti, l'iniziativa è già iniziata da qualche settimana.

In campo per l'Ucraina. In un momento particolarmente difficile e delicato a causa dei bombardamenti che ormai da più di un mese continuano a radere al suolo questa Nazione, l'Accademia Volley intende mostrare tutta la sua vicinanza e solidarietà al popolo ucraino attraverso un messaggio di pace.

Per questo motivo, la società ha deciso di aprire gratuitamente i corsi di minivolley a tutti i bambini e le bambine di nazionalità ucraina rifugiati in queste settimane in Italia o già residenti in città. L'iniziativa è già cominciata da qualche settimana con l'accoglienza di un piccolo gruppo di minori che si sono avvicinati con grande entusiasmo ai corsi di pallavolo.

Con l'auspicio che torni a regnare di nuovo una situazione di pace nel modo, l'Accademia intende con questo piccolo e simbolico gesto ripudiare ogni forma di violenza e ingiustizia facendosi portatrice di quei sani valori che lo sport rappresenta a tutti i livelli e per tutte le generazioni, proprio a partire da quelle più giovani che rappresentano il futuro dell'umanità.

Per ulteriori informazioni al riguardo o per l'iscrizione ai corsi di minivolley, è possibile recarsi il martedì ed il venerdì presso la Palestra dell'Istituto Sant'Angelo a Sasso di Benevento dalle ore 17.00 alle ore 20.00 o telefonare al numero 391 3556077.