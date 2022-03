Tiro a Segno, in Norvegia la Varricchio sale sul podio nella prova a squadre Per la sannita grande gioia nonostante il ko in finale contro la Serbia.

Nella cittadina di Hamar in Norvegia sono andati in scena gli Europei a 10m di Tiro a Segno. La spedizione azzurra ha chiuso con ottimi risultati anche grazie all’apporto della sannita Maria Varricchio. La tiratrice campana ha portato a casa la medaglia d’argento nella specialità della prova a squadre affrontata con le compagne Sara Costantino e Chiara Giancamilli. Il terzetto azzurro è stato protagonista di un cammino importante fin dai turni eliminatori con un 572 su 600 realizzato in semifinale che rappresenta un punteggio di altissimo livello.

Il secondo posto nel contest a squadre è arrivato perdendo solo in finale contro la Serbia che si è imposta per 17-9. A concludere il terzetto sul podio norvegese è stata la squadra francese. Maria Varricchio, che difende i colori del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, era stata protagonista anche nella Mixed Team –gara inserita nel programma Olimpico di Parigi 2024- insieme ad Alessio Torracchi chiudendo in diciannovesima posizione in una specialità dove Paolo Monna e Sara Costantino hanno vinto la medaglia di bronzo dietro alla Germania e alla Bulgaria, con le tedesche che si sono imposte per 16-2 in finale.

Nel complesso la spedizione azzurra a Hamar in Norvegia si è chiusa con due bronzi, un argento e la medaglia d’oro vinta dalla squadra maschile composta da Paolo Monna, Alessio Torracchi e Luca Tesconi, bravi nell’ultima gara del programma della competizione continentale a precedere Lettonia e Germania.

Foto: uits.it