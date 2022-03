Scherma paralimpica: Pasquino convocata per il collegiale di Cascia Appuntamento dal 3 al 7 aprile per preparare la tappa di Coppa del Mondo in Brasile

La Coppa del mondo di scherma paralimpica è pronta per la seconda tapa dopo quella andata in scena a novembre a Pisa. L’appuntamento è in Brasile dal 14 al 17 aprile e la Nazionale azzurra ci sarà. La squadra, guidata dal Coordinatore del settore Dino Meglio e dai tecnici Marco Ciari (sciabola), Francesco Martinelli (spada) e Simone Vanni (fioretto), preparerà l’appuntamento carioca a Cascia dal 3 al 7 aprile. A completare lo staff ci saranno i tecnici Antonio Iannaccone e Antongiulio Stella, i preparatori atletici Giuseppe Cerqua e Michele Mariotti e gli sparring Alessandro Paroli, Cosimo Martini e Amedeo Giani. La cura delle armi degli azzurri delle Nazionali paralimpiche nel ritiro umbro sarà affidata a Pasquale Santacroce.

L’importante collegiale potrà dare indicazioni ai tecnici in vista della lunga trasferta sudamericana. Tra le convocate c’è anche la sannita Rossana Pasquino, che continua il suo doppio percorso tra sciabola e spada. Per la sannita, che a Tokyo non è riuscita a portare a casa una medaglia, l’obiettivo è quello di continuare a crescere per presentarsi a Parigi 2024 con l’obiettivo di salire sul podio.

Assente invece Bebe Vio che dopo la vittoria alle Paralimpiadi e i problemi avuti ormai un anno fa, continua il suo lavoro specifico per tornare in pedana. I convocati per il ritiro di Cascia sono: Matteo Betti, Alessia Biagini, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino e Loredana Trigilia.

Con loro i compagni, autorizzati a partecipare, Sofia Brunati, Rebecca D’Agostino, Michela Fabbri, Julia Markowsa, Elisa Molteni, Alberto Morelli e Arianna Palmieri.

