Benevento 5, l'under 19 continua a dominare il torneo di categoria Dopo la vittoria nel big match la squadra di Mignone è sempre più vicina ai play off.

L’under 19 del Benevento 5 non conosce ostacoli. La squadra di coach Giuliano Mignone sta dominando il girone “N” e nel recupero della ventunesima giornata ha dato un’altra dimostrazione di forza. I giallorossini sono andati a vincere in casa del Real San Giuseppe, terza forza del campionato, con il risultato di 4-3 Per la capolista, che ha conquistato la diciannovesima vittoria in campionato, sono andati a segno Brignola, De Figlio, Gigante e Odierna.

Il successo nel big match ha regalato altri tre punti alla truppa di Mignone che ha raggiunto quota 58. Manca un solo punticino per festeggiare la matematica qualificazione ai sedicesimi di finale dei play off scudetto. Domenica Brignola e compagni giocheranno in casa della Trilem Casavatore.