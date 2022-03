CT San Giorgio del Sannio, per la Zocco un'altra grande esperienza di crescita La giovane tennista del circolo sannita ha partecipato al raduno tecnico nazionale under 14.

Ylenia Zocco continua il suo percorso di formazione vivendo esperienze di altissimo livello. La giovane tennista del CT San Giorgio del Sannio ha preso parte al raduno tecnico nazionale under 14 femminile che si è svolto al Centro di Preparazione Olimpica di Formia. La Zocco è stata accompagnata dal maestro nazionale Lorenzo Imbriani. Il raduno è stato molto intenso con test atletici, spunti tecnico-tattici per i maestri, confronto con le migliori coetanee in Italia, condivisione con i tecnici del settore tecnico nazionale dell'attività e dei tornei da svolgere nei prossimi mesi. Tre giornate intense che precedono gli attesi mesi di aprile e maggio in cui la Zocco avrà tanti impegni.