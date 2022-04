Scherma, a Benevento la Prova Regionale "Coppa Italia Assoluti" Appuntamento al Mario Parente sabato 2 e domenica 3 aprile.

Sabato 2 e domenica 3 aprile si terrà a Benevento, presso il Palazzetto dello Sport “Mario Parente”, la Prova Regionale “Coppa Italia Assoluti” di scherma. Dopo diversi anni la Federscherma Campania riporta nel capoluogo sannita questa prestigiosa competizione che è valevole come qualificazione alla Coppa Italia Nazionale.

E’ prevista la partecipazione di oltre 170 atleti provenienti da tutta la Regione che si affronteranno nelle tre discipline della scherma: fioretto, sciabola e spada. Ad aprire la due giorni di scherma sarà la spada maschile. Si inizia sabato a partire dalle 9:30, mentre nel pomeriggio spazio alla spada femminile. Domenica, invece, si svolgeranno le gare di fioretto e sciabola.

L’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno” come padrone di casa parteciperà con un nutrito gruppo alle gare di spada. In campo maschile scenderanno in pedana gli spadisti: Eugenio Bonetti, Ivo Pacelli, Federico Parente e Federico Saviano

Tra le ragazze gareggeranno le spadiste: Fabiana Crocco, Eleonora Furno, Michela Marro, Vittoria Panarese e Chiara Rossi.

A guidare gli atleti sanniti saranno i Maestri Dino Meglio e Francesca Boscarelli coadiuvati dai tecnici Martina Corradino e Francesco De Curtis. Si tratta di un altro bel riconoscimento all’ottimo lavoro dell’Accademia Olimpica che sta portando sempre più in alto il nome della scherma beneventana.