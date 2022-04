Pallamano, A2: il Benevento torna in campo nella trasferta di Enna I giallorossi giocano dopo 35 giorni di stop causa Covid.

La Pallamano Benevento torna in campo dopo ben 35 giorni. Ad attendere i giallorossi domani (sabato 2 aprile) ci sarà l'Enna, diretta concorrente per un posto nei piani alti del girone C di serie A2. Dopo un periodo di assenza forzata a causa dei tanti contagi Covid riscontrati nel gruppo, la squadra di mister Carvalho riprenderà a lottare per i due punti nell'ennesima trasferta siciliana della stagione. A presentare il confronto è Francesco Coviello, portiere classe 2006: "Ci attende una partita difficile, specialmente considerando le difficoltà che abbiamo affrontato nelle ultime quattro settimane che hanno condizionato il programma sia delle gare che degli allenamenti. Non ci perdiamo d'animo, sarà una motivazione in più per fare bene e provare a tornare a casa con un risultato positivo".



Per Coviello è la seconda stagione con la prima squadra: "E' un'esperienza molto positiva, sono felice di viverla e di migliorare grazie ai consigli del mister. Con Alessandro Vasca c'è un bel rapporto, siamo portieri molto uniti, proviamo a fare il possibile per dare un contributo alla squadra. Il livello del campionato di serie A2 è elevato, questo torneo rappresenta un bel banco di prova per noi giovani e il fatto che tante squadre si siano rinforzate in questa stagione non fa altro che aumentare la competitività".



La sfida tra Pallamano Benevento ed Enna è in programma alle ore 18.30. La classifica vede al comando Fondi con 30 punti, seguito da Lanzara e Ragusa a quota 22 e dal Palermo a 18. La Pallamano Benevento è quinta con 16 punti, due in più dell'Enna, ha due partite in meno rispetto ai palermitani e ai prossimi avversari.