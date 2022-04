IVPC Rugby Benevento, il Covid cancella la trasferta di Roma Continua l'emergenza in casa biancoceleste, salta la partita contro la capolista Primavera.

In casa IVPC Rugby Benevento l’emergenza sembrava ormai alle spalle, invece non è ancora finita. Sono diversi i casi di positività riscontrati dopo l’ultimo giro di tamponi all’interno del gruppo squadra. Per questo motivo la trasferta di Roma, per affrontare la capolista Primavera, è definitivamente saltata.

Non si giocherà ed è un vero peccato perché la truppa sannita arrivava da due vittorie consecutive conquistate in emergenza e stava finalmente trovando continuità. Questo ulteriore stop non ci voleva. La speranza è quella di recuperare per il prossimo week end quando ci sarà la lunga e difficile trasferta di Messina che precederà la pausa in programma per la Pasqua. Dopo la sosta l’augurio è quello di poter giocare le ultime partite senza troppi intoppi anche per porre le basi in vista della prossima stagione.