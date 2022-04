La Soel Benevento apre in trasferta il suo cammino nei play off Si gioca ad Angri domenica alle 18:00, la serie è al meglio delle tre sfide.

Archiviata la fase ad orologio, per la Soel Benevento è tempo di play off. Le sannite domani (domenica) alle ore 18 saranno di scena ad Angri in gara 1 dei quarti di finale contro la Givova Ladies. Si tratta del primo appuntamento della fase decisiva per la squadra di coach Giulio Musco, che tra campionato e fase ad orologio non è mai riuscita a sconfiggere la compagine salernitana: "Ce la metteremo tutta per riuscirci la prima volta", dichiara il coach beneventano, consapevole che le sue giocatrici si avviano verso il rush finale di una stagione durissima: "Tutte le squadre sono arrivate un po' affaticate al periodo clou del campionato, in particolar modo noi che abbiamo dovuto affrontare un tour de force infinito, giocando praticamente ogni tre giorni dall' inizio del 2022. Vogliamo andare avanti il più possibile, ma è chiaro che molto dipenderà dalla condizione e dalla lucidità. In questo senso gara 1 potrà già dirci qualcosa di importante".

I precedenti stagionali tra le due squadre parlano nettamente a favore della Givova Ladies ma potrebbero ingannare: "Abbiamo giocato sempre bene contro di loro ma i rimpianti maggiori riguardano proprio l'ultimo incrocio, quando regalando il primo quarto ci siamo complicati la vita compromettendo l'esito finale - prosegue Musco -. D'ora in poi ciò che faremo sarà un'aggiunta all'ottimo lavoro svolto dalla società. Alla nostra prima esperienza in B siamo riusciti a chiudere al quarto posto la stagione regolare, un risultato da non sottovalutare". La formula dei play off prevede un duello al meglio delle tre partite: gara 2 è prevista mercoledì 2 aprile alle ore 20 al Pala Parente, eventuale gara 3 nuovamente ad Angri domenica 6 aprile.