Pannarano sogna il sorpasso promozione, domenica sfida finale col Ponte Gli ospiti hanno due punti di vantaggio, ai caudini serve l’impresa per volare in Seconda Categoria

Domenica di passione per il calcio pannaranese. Nell'ultima giornata del campionato di terza categoria, l'Asd Pannarano sfiderà la capolista Ponte in una vera e propria finale per la promozione in seconda categoria.

C'è grande partecipazione nel paese caudino nella speranza che una vittoria possa regalare la promozione. Un campionato da protagonista per la squadra dell'Asd Pannarano sostenuta e seguita ovunque dal caloroso e numeroso gruppo organizzato "Teste matte".

È proprio il gruppo dei tifosi più caldi ad invitare tutti i pannaranesi alla massima partecipazione per la partita di domani, domenica ore 16.00, presso lo stadio comunale di Bucciano.

"Bisogna far sentire tutto il nostro sostegno ai ragazzi che ci sentiamo di ringraziare in anticipo per il grande campionato svolto. - fanno sapere i referenti del gruppo Teste matte - Un ringraziamento particolare va anche alla società e al presidente Antonio Covino che ha sostenuto sforzi economici importanti per ridare il calcio ai pannaranesi. Domenica sarà una finale e l'obiettivo è vincere. Per raggiungere la vittoria sarà necessario essere più uniti che mai: società, squadra e tifosi. Per questo motivo con tutto il nostro orgoglio invitiamo a sostenere tutti insieme il Pannarano. Domenica è il grande giorno, l'occasione per dare sfogo a tutto il nostro calore ed entusiasmo ma sempre nel rispetto dei valori sportivi e del senso civico."