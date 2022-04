Volley, B2: la Contrader Volare sbanca Reggio Calabria La squadra di Nanni vince 3-0 dimostrando di essere cinica sfruttando tutte le occasioni.

La Contrader Volare continua a vincere e a scalare la classifica. Le ragazze di coach Nanni hanno fatto bottino pieno anche al Pala Calafiore di Reggio Calabria dove hanno superato la Volley Reghion. 3-0 il risultato finale che racconta di una vittoria arrivata nonostante una trasferta lunga e massacrante.

La squadra di Nanni vive il suo momento magico esaltandosi nelle situazioni delicate. Nel primo le sannite non riescono a concretizzare una palla set sul 24-23, rischiando grosso quando le padrone di casa sciupano l’attacco in diagonale che finisce a lato. L’occasione è ghiotta e la Contrader Volare non la spreca conquistando prima il set point e poi grazie ad un altro errore delle calabresi il primo parziale per 27-25.

Nel secondo regna l’equilibrio fino al break della compagine ospite che con la solita Carlozzi si prende il 24-22 e la possibilità di volare sul 2-0. Il primo set point sfuma con un servizio in rete, il secondo invece è quello giusto per esaltare le doti di capitan Carlozzi che chiude i conti sul 25-23.

Nel terzo la Volley Reghion prova inizialmente a prolungare il match, ma dal 10 a 8 subisce un break di 6-0 che chiude i conti. La Contrader Volare gioca bene, sente sempre più vicino il traguardo finale e il divario diventa sempre più ampio fino al 25-15 che chiude definitivamente la contesa.