Pallamano, A2: il Benevento cede nel finale nella lunga trasferta di Enna I siciliani hanno beffato i giallorossi solo nel finale vincendo la sfida per 32-31.

E’ stato un match palpitante quello andato in scena tra i padroni di casa dell’Orlando Haenna e gli ospiti della Pallamano Benevento. Una sfida tanto attesa che non ha deluso le aspettative. I sanniti continuano a soffrire di mal di trasferta perché le occasioni per vincere ci sono state. La lunga sosta causa Covid certamente non ha aiutato ma alcuni blackout erano da evitare.

Nel primo tempo gli uomini di Rui Carvalho hanno avuto l’occasione della fuga con un vantaggio di quattro reti sul 12-8. Nel miglior momento però la luce si è spenta e i siciliani hanno piazzato un tremendo parziale di sette reti a zero chiudendo avanti la prima frazione per 15-12.

Nella ripresa i giallorossi sono rientrati in partita e hanno dato vita ad una frazione vissuta punto a punto con continui botta e risposta che hanno portato il risultato ad essere deciso solo nelle battute finali.

La beffa è arrivata quasi sulla sirena quando l’Orlando Haenna ha trovato il gol del 32-31 definitivo che non ha dato scampo alla squadra giallorossa che ha sprecato un’altra ghiotta occasione per fare punti lontano dalle mura amiche. L’intera posta in palio è andata alla squadra allenata da coach Cardaci, mentre i sanniti, che hanno due partite in meno dei siciliani, conservano comunque il quinto posto in classifica a due lunghezze dal Palermo.