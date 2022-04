La Miwa Benevento supera la New Basket Caserta Bella prestazione degli uomini di Parrillo con Alunderis, Ordine, Papa e Rianna in doppia cifra.

Torna il sereno in casa Miwa Energia Cestistica Benevento. La compagine sannita, sul parquet amico del Palatedeschi, ha fatto uno scalpo importante come la New Basket Caserta conquistando due preziosi punti in classifica. Gli uomini di Parrillo hanno risposto alla grande dopo le sollecitazioni dello staff tecnico nel corso degli allenamenti. Segnali importanti in vista di un finale di stagione dove bisognerà farsi trovare pronti per giocarsi al meglio le proprie carte. L’82 a 70 della partita ha messo in luce ancora una volta, nonostante l’assenza di una rotazione importante come Smorra, le qualità realizzative dei vari Alunderis (18), Ordine, (16), Papa (16) e Rianna (12) tutti in doppia cifra.

La partita- Caserta impatta meglio nel match con un parziale di 5-0 nei primi minuti. Il canestro di Rianna scuota la Miwa. Gli ospiti mantengono le redini del match, Chakir bombarda da tre. Ma a fine primo quarto è parità (14-14). Il secondo quarto comincia con la tripla di Laudanna, il gioco da tre punti di Ordine e la tripla di Papa per il +7. I sanniti provano lo strappo e salgono fino al +12, ma la New Basket riesce a rientrare con i canestri di Puoti, Abete e Datuowei. A fine primo tempo è 35-27. La Cestistica rientra concentrata sul parquet, i canestri di Alunderis e Rianna valgono il +13. Arrivano anche due triple di Papa per il +17. Si va all’ultimo quarto sul 69-46, con la Miwa in pieno controllo. Nell’ultima parte di gara coach Parrillo dà minutI anche a Laudando, Damiano e Massaro e la squadra mette il pilota automatica. Caserta riesce a ridurre il gap, grazie anche a due triple di Wajsglus e Dodaro.

MIWA ENERGIA CESTISTICA BENEVENTO-NEW CASERTA BASKET 80-72 (14-14, 21-13, 34-14, 13-24)

Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna 12, Papa 16, Manisi, Naddeo 4, Massaro, Ordine 16, Rusciano 6, Laudanna 8, Laudando 2, Alunderis 18, Damiano. Coach: Parrillo

New Caserta Basket: Chakir 11, Sveldezza, Mastroianni, Sabellico 13, Datuowei 12, Wajsglus 10, Puoti 9, Abete 10, Dodaro 5, Marinelli. Coach: Di Lorenzo

Arbitir: Pezzella/Mezzacapo