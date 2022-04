Soel Benevento, gara uno è un successo. Espugnata Angri Mercoledì sera gara 2 al Pala Parente può già valere la semifinale.

Un meraviglioso quarto quarto consente alla Soel Benevento di conquistare gara 1 espugnando con il risultato di 64-69 l'ostico parquet di Angri. Le sannite si sono imposte nel match d'esordio dei quarti di finale play off sulla Givova Ladies, mai sconfitta in precedenza nei confronti diretti tra regular season e fase ad orologio. Una piccola impresa, quella delle ragazze allenate da coach Giulio Musco, che dopo un'ottima partenza erano state raggiunte e superate dalle padrone di casa tra secondo e terzo quarto, arrivando anche a un -12 che avrebbe abbattuto chiunque.

Le sannite non si sono però perse d'animo e hanno costruito la rimonta con maturità ed orgoglio, affidandosi alla fisicità di Piedel e Secka, determinanti nella fase calda del match, e puntando sul dinamismo delle inossidabili Armenti e Ucci. Il tutto legato alla perfezione dal carisma di capitan D'Avanzo, abile come sempre a tenere tutte sulla corda in difesa e a illuminare il gioco in fase di possesso. Grazie a questo successo il fattore campo nella serie è di fatto ribaltato. Mercoledì alle ore 20 al Pala Parente (ingresso gratuito) è prevista Gara 2 che potrebbe già valere il passaggio in semifinale per la Soel, considerando che la formula prevede un confronto impostato al meglio delle tre sfide. In caso di sconfitta si tornerebbe ad Angri per gara 3.

Givova Ladies - Soel Benevento 64-69 (15-16 / 21-13 / 15-13 / 13-27)

Soel Benevento: Armenti 14, Piedel 21, Secka 15, D'Avanzo 8, Ucci 11, Romano, Iarrusso, Zezza, Lafranceschina. Coach: Giulio Musco.