Benevento 5, l'under 19 pareggia a Casavatore ma è pronta a tornare in campo Mercoledì la capolista è attesa dal match interno contro l'Alma Salerno.

La formazione under 19 del Benevento 5 ha pareggiato fuori casa contro la Trilem Casavatore nel 23° turno del campionato di categoria. Gli uomini di coach Giuliano Mignone sono andati a segno per cinque volte ma non sono riusciti comunque a fare risultato pieno. Nel 5-5 finale hanno segnato due volte Calavitta e Gigante e una Odierna.

Il punto ha consentito alla squadra di salire a quota 59 in classifica con dodici lunghezze di vantaggio sulla seconda che è il Napoli Futsal. Mercoledì alle 19:00 al Palatedeschi la squadra giallorossa tornerà in campo contro l’Alma Salerno per chiudere definitivamente il discorso primato. Brignola e compagni hanno dimostrato in questo lungo torneo di essere la squadra migliore e meritano di giocarsi la grande chance dei play off nazionali dove partiranno direttamente dai sedicesimi.

Classifica:

Benevento 59

Napoli 47

Real San Giuseppe 43

Cus Molise 41

Feldi Eboli 39

Spartak Caserta 36

Junior Domitia 35

Sandro Abate 34

Alma Salerno 33

Venafro 26

Casavatore 19

Chaminade 18

AP 13

Leoni Acerra 4