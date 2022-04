Benevento 5, Cundari: "C’è tanta voglia di riscatto" Il tecnico sannita ha presentato l’impegno di sabato a Pescara.

Alla vigilia del ritorno in campo contro l’Academy Pescara è tornato a parlare coach Carlo Cundari. Domani alle 16:00 il suo Benevento 5 sarà chiamato a fare bottino pieno.

“Dopo la sconfitta contro Pomezia c’è voglia di riscatto e di vincere. Abbiamo recuperato gli infortunati e capitan Botta dopo la squalifica. Siamo pronti per raccogliere quanto è stato seminato durante il campionato. Questo gruppo è stato costruito lo scorso anno, abbiamo proseguito sul lavoro fatto da Fabio Oliva inserendo dei tasselli per migliorare la rosa. Poi lo spirito di gruppo ha fatto il resto. Abbiamo avuto un buon percorso, ora vogliamo tagliare il traguardo. Il calendario non è semplice, incontriamo squadre che sono in lotta per obiettivi importanti come Pescara, Lazio e Active Network. Il Pescara può giocarsi i play out, è all’ultima spiaggia. Sappiamo le difficoltà a cui andremo incontro, ma conosciamo anche il nostro valore”.