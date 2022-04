Benevento 5, a Pescara vietato fare un passo falso Dopo la pausa bisogna chiudere il discorso play off, Cundari ritrova Botta dopo la squalifica.

La lunga pausa ha sicuramente fatto bene al Benevento 5. La squadra di coach Cundari ha avuto l’occasione per recuperare gli acciaccati e la migliore condizione dopo mesi di intensa attività e con gli uomini contati. La compagine giallorossa tornerà in campo questo pomeriggio alle 16:00 nella tana dell’Academy Pescara.

Impegno che sulla carta sembrerebbe semplice, ma sia la sfida d’andata che le altre partite contro squadre che occupano le ultime posizioni in classifica, hanno insegnato a Botta e compagni che in questo torneo ogni confronto nasconde tante insidie. L’obiettivo è vincere perché bisogna chiudere il discorso play off.

Attualmente sono sei i punti di vantaggio sulla Lazio che è in sesta posizione ed è la prima esclusa. I capitolini però possono essere pericolosi. Hanno vinto nell’anticipo contro la capolista Active Network e venerdì 22 aprile arriveranno al Palatedeschi per giocarsi tutte le proprie carte per approdare in extremis ai play off. Quella sarà l’ultima gara interna del campionato del Benevento 5 che una settimana più tardi farà visita all’Active Network prima di osservare il turno di riposo.

Dunque è necessario fare bottino pieno a Pescara e blindare ancora di più la zona play off per poi pensare, nelle ultime due partite della regular season, a migliorare anche il piazzamento nella griglia.