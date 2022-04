Nuoto: agli Assoluti di Riccione prima medaglia per la Pirozzi La sannita porta a casa un bronzo nella staffetta 4x100 con le Fiamme Oro.

Arriva dalla staffetta la prima medaglia agli Assoluti 2022 di Riccione per Stefania Pirozzi. Nella 4x100, gara d’apertura della sua avventura tricolore, la sannita è salita sul terzo gradino del podio con le Fiamme Oro. I 100 non sono mai stati una distanza adatta alla campana che ha dato comunque il proprio contributo chiudendo la gara come quarta frazionista.

Vittoria per il Centro Sportivo dei Carabinieri (3’43’’20) con il quartetto formato da Mascolo, Ceracchi, Bagioli, Di Pietro; argento (3’43’’37) per le Fiamme Gialle con Castiglioni, Mizzau, Biasibetti e Tarantino; bronzo per le Fiamme Oro (3’44’’93) in acqua con Galizi, Cenci, Panziera e Pirozzi. Domenica si torna in acqua, finalmente in una distanza più congeniale, come quella dei 200 stile libero dove capiremo qual è la reale condizione della nuotatrice del Circolo Canottieri Napoli.