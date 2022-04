Benevento 5, vittoria a Pescara e sorpasso in classifica sul Genzano I sanniti fanno bottino pieno e sfruttano la vittoria del Cus Molise per riprendersi la terza piazza

La parola d’ordine alla vigilia era “vincere” e la vittoria è arrivata. Il Benevento 5 non ha deluso le attese. Si è preso a Pescara l’intera posta in palio. Lo ha fatto senza esitazioni e con una prestazione solida soprattutto in fase di non possesso. Nel primo tempo a sbloccare la sfida sono stati i sudamericani Bobadilla e Mejuto, bravi a capitalizzare il lavoro della squadra. Un 2-0 che ha messo in discesa la partita. Ha permesso agli uomini di Cundari di gestire la sfida senza affanni e chiuderla con le reti di Galletto e del solito Di Luccio. Il 4-0 racconta di un match apparentemente senza rischi, ma quello che contava era ritrovare le giuste sensazioni, il ritmo gara e la confidenza con la vittoria.

I tre punti fanno benissimo ad una classifica dove le cose sono cambiate. Il Cus Molise, alla ricerca di un posto nei play off, ha fatto un grosso favore ai sanniti vincendo contro l’Ecocity Genzano per 4-3. Quello dei molisani è un successo che complica i piani della Lazio, prossima avversaria del Benevento 5, nella rincorsa ai play off, mentre in casa giallorossa, nonostante il turno di riposo da osservare all’ultima giornata, c’è fiducia di potersi giocare il terzo posto fino alla fine. Per farlo bisognerà fare bottino pieno contro Lazio e Active Network, sfruttando anche l’incrocio alla penultima tra Fortitudo ed Ecocity. Le posizioni sulla griglia play off sono tutte da stabilire, ecco perché le ultime tre giornate potranno essere emozionanti e ricche di sorprese.