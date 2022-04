Volley, B2: la Volare vince in rimonta e pensa al derby con l'Accademia Le sannite si sono imposte per 3-2 contro la Fidelis Torretta, giovedì l'attesa stracittadina.

La Contrader Volare è la squadra più “calda” del torneo. Nelle ultime settimane le ragazze di coach Nanni hanno cambiato marcia e sono tornate in maniera prepotente a lottare per il secondo posto, obiettivo che solo due mesi fa sembrava impossibile da raggiungere.

Sabato pomeriggio, tra le mura amiche della palestra dell’Istituto Alberti, è arrivata una vittoria fondamentale per continuare a sognare contro la Fidel Torretta. Le sannite, in quello che era uno scontro diretto, hanno recuperato per ben due volte un set di svantaggio. Le calabresi avevano vinto il primo 25-17 e il terzo per 25-16. Punteggi abbastanza netti rispetto al secondo e al quarto dove la Volare ha lottato con un grande cuore per spuntarla per 25-23 e 25-22.

Parziali che hanno dato enorme fiducia per il tie-break giocato praticamente alla pari. La sfida si è decisa grazie ad un grande muro a due che ha regalato il match point (16-15) e alla solita bordata della Carlozzi che ha aperto le mani del muro calabrese per il 17-15 finale. L’esultanza di fine gara ha reso l’idea dell’importanza della vittoria perché ora la Contrader Volare è a tre punti dall’Accademia e giovedì c’è il derby in casa delle rivali cittadine.