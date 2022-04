Basket, C Gold: la Miwa Benevento ko a Potenza Gli uomini di Parrillo cedono in terra lucana giocando un brutto ultimo periodo.

Una Miwa senza l’infortunato Smorra e con una condizione fisica non ottimale soccombe 79-73 a Potenza. I sanniti lottano e tengono anche il controllo del match, ma cedono nell’ultimo quarto. Nonostante il ko gli azzurrocelesti conservano il quinto posto a quota 36 punti; menzione speciale per la cortese accoglienza e ospitalità della società lucana.

Potenza prova subito a prendere il controllo del match, Alunderis piazza la tripla per tenere in contatto i sanniti. Allungano ancora i lucani, Ordine gioca bene in post e piazza due punti. Due canestri di fila di Alunderis valgono il sorpasso. Finisce 18-17 il primo quarto. Si riparte con Potenza che riprende le redini della partita, salendo sul più sette con una tripla ed un canestro in sottomano di Sansone. Miwa che prova a rientrare, ma la University tiene le distanze con la tripla dall’angolo di Volpe. Segna anche Kekis dal perimetro per il +8. Alunderis segna da tre, risponde colpo su colpo Sansone. Finisce il primo tempo sul 48-43. Al ritorno su parquet segna Ordine per il -3. Alunderis fissa il 53 pari. Ancora il lituano segna da tre e la Miwa prende il controllo. Si va all’ultimo quarto sul 59-63. Potenza si riavvicina fino al -1, Rianna tiene a distanza i lucani. Segnano Lucarelli e Aidoo, Potenza sale a +4. I sanniti si inceppano in attacco e scivolano a -7. Rianna segna in tap in per il -5 a un minuto dalla fine, ma Lucarelli manda i titoli di coda. Finisce 79-73. Miglior marcatore Miwa Alunderis con 23 punti, spiccano anche i 20 di Ordine. Mercoledì in casa (ore 18.30) c’è l’impegno di Coppa Campania contro la Pallacanestro Angri.



UNIVERSITY BASKET POTENZA-MIWA ENERGIA CESTISTICA BENEVENTO 79-73 (18-17, 30-24, 11-20, 20-10)



University Basket Potenza: Sansone 16, Dosic 6, Labovic 4, Kekis 3, Lucarelli 19, Filiani, Volpe 19, Di Prospero 8, Aidoo 2, Spera 2. Coach: Lionetti

Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna 9, Papa 7, Manisi 5, Naddeo, Ordine 20, Massaro, Rusciano 6, Laudanna 3, Laudando, Alunderis 23, Damiano. Coach: Parrillo

Arbitri: Leggiero/Del Gaudio