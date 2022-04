Nuoto: agli Assoluti Pirozzi lontana dalle migliori nei 200 stile libero Martedì appuntamento con i 200 farfalla.

Dopo l’esordio nella 4x100 con la medaglia di bronzo vinta con le sue Fiamme Oro, Stefania Pirozzi è tornata in acqua nella seconda giornata per gareggiare nei 200 stile libero. La sannita non è parsa brillante e il cronometro ha confermato le sue difficoltà già nelle batterie del mattino La portacolori delle Fiamme Oro e del Circolo Canottieri Napoli non è riuscita a conquistare l’accesso alla finale A nuotando un 2'02.33 lontano dai suoi standard. Crono non confermato nel pomeriggio quando è arrivato un 2’03.76. Per la campionessa campana martedì c’è l’appuntamento con i 200 farfalla.