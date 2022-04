Nuoto, Assoluti di Riccione: la Pirozzi stacca il pass per la finale Nei 200 farfalla la sannita ha chiuso col quarto miglior tempo, nel pomeriggio la lotta per il podio

Nei 200 stile libero ha fatto tanta fatica, ha pagato una “giornata no”, ma nei 200 farfalla le cose sono andate meglio. Stefania Pirozzi ha strappato la qualificazione alla finale di questo pomeriggio agli Assoluti di Riccione.

La portacolori del Circolo Canottieri Napoli e delle Fiamme Oro ha chiuso la sua fatica col crono di 2’14.11, il quarto a pari merito con Anna Pirovano. Meglio hanno fatto Ilaria Cusinato (2’12.79), Alessia Polieri (2’13.40) e Federica Greco (2’13.41).

La sannita ha nuotato la seconda batteria vincendola ex aequo con la Pirovano. Questo pomeriggio intorno alle 17:40 è in programma la finale dove la Pirozzi nuoterà in sesta corsia.