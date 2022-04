Scherma Paralimpica: Pasquino e Meglio pronti a partire per il Brasile La sannita gareggerà in due specialità individuali e domenica nella prova a squadre.

E’ previsto per questa sera il volo che porterà in Brasile la Nazionale italiana di scherma paralimpica. A guidare la spedizione azzurra il coordinatore del settore Dino Meglio.

Tra le convocate c’è anche la sannita Rossana Pasquino che a Pisa, nella prima tappa di Coppa del Mondo a novembre, aveva vinto l’argento sia nell’individuale di spada che nella sciabola. Per l’atleta dell’Accademia Olimpica Furno anche a San Paolo è in programma il doppio impegno: venerdì sarà impegnata nella spada e sabato nella sciabola. Per la professoressa il week end di gare si chiuderà domenica con la prova a squadre di sciabola cove tirerà in compagnia di Andreea Mogos e Loredana Trigilia.

Della lunga trasferta in terra brasiliana ha parlato al sito federale il coordinatore Dino Meglio. “Siamo reduci da un proficuo lavoro svolto nel ritiro di Cascia –ha spiegato-, abbiamo preparato al meglio questo appuntamento a cui teniamo molto e che rappresenta una verifica significativa per capire a che punto siamo. Abbiamo fatto tanto in questi mesi, anche grazie agli allenamenti integrati con le Nazionali olimpiche, e la Coppa del Mondo di San Paolo ci fornirà un primo riscontro sullo stato di salute del movimento dopo l’ultima esaltante esperienza vissuta a Pisa. Certo, siamo ancora fuori qualifica per le Paralimpiadi di Parigi 2024 ma tutte le gare sono importanti e ci teniamo a far bella figura sia nelle prove individuali che a squadre, compresa quella sperimentale mista di fioretto –conclude- una formula che potrebbe avere un futuro interessante".

COPPA DEL MONDO SCHERMA PARALIMPICA - San Paolo (BRA), 14-17 aprile 2022

Atleti convocati: Matteo Betti, Alessia Biagini, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia

Responsabili d'arma: Marco Ciari, Francesco Martinelli, Simone Vanni

Coordinatore CT: Ferdinando Meglio

Medico: Gianvito Rapisarda

Fisioterapisti: Carolina Maurandi