Nuoto, agli Assoluti di Riccione arriva un bronzo per la Pirozzi La sannita ha chiuso alle spalle di Cusinato e Polieri nella specialità dei 200 farfalla.

E’ arrivato il secondo podio agli Assoluti di Riccione per Stefania Pirozzi. Dopo la medaglia di bronzo vinta nella staffetta 4x100 con le Fiamme Oro, la sannita ha conquistato il bronzo nella finale dei 200 farfalla.

Dopo una qualificazione conquistata con discreta tranquillità al mattino, la portacolori del Circolo Canottieri Napoli è stata preceduta dalla neo campionessa italiana della specialità Ilaria Cusinato (2’10.36) e da Alessia Polieri (2’11.41).

La ragazza di Apollosa ha chiuso la sua fatica in 2’12.57, tempo alto per i suoi standard. In chiusura di giornata la Pirozzi è tornata in acqua anche per la staffetta 4x200 dove ha nuotato la seconda frazione in 2’01.88 risultando la migliore del quartetto che ha chiuso in quinta posizione. La gara è stata vinta dal Centro Sportivo dell’Esercito davanti ai Carabinieri e all’Aniene orfano dopo anni di successi di Federica Pellegrini.