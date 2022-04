Tennis, dal 2 maggio la seconda edizione del torneo Open Città di Benevento La macchina organizzativa del TC 2002 è già partita, il montepremi sarà di 1000 euro.

E’ ufficiale: dal 2 al 15 maggio andrà in scena la seconda edizione del torneo Open Città di Benevento. L’atteso evento si svolgerà sui campi del Tennis Club 2002, sempre più punto di riferimento per il movimento campano. Si tratta di un evento importante che porterà in città tanti tennisti di ottimo livello che andranno a caccia del montepremi che sarà di 1000 euro.

Quest’anno la manifestazione sarà esclusivamente maschile e le iscrizioni saranno divise in più step, con la prima scadenza fissata alle ore 12:00 del 30 aprile per i tesserati con classifica fino a 3/5. Per tutti gli altri, in linea di massima le scadenze sono 3 e 6 maggio, rispettivamente per gli atleti fino a 2/8 e fino a 2/1, fatto salvo ovviamente decisioni diverse del Giudice Arbitro.