Atletica, Caporaso iscritto alla 35 km di marcia a Dundice In Slovacchia c'è la classicissima sulla nuova distanza che farà l'esordio a Mondiali ed Europei.

Teodorico Caporaso è pronto a tornare in gara. Dopo la prova tricolore, l’appuntamento è per sabato 23 aprile a Dundice, in Slovacchia, tappa classica per i marciatori europei. E’ in programma la 35 km, che da quest’anno sostituisce ufficialmente la 50 km nei grandi appuntamenti internazionali come i Mondiali e gli Europei.

La qualificazione è uno degli obiettivi del marciatore sannita che dopo la seconda partecipazione alle Olimpiadi a Tokyo 2020, sogna Parigi 2024 anche se la strada da percorrere è ancora tanta e la concorrenza è in netto aumento. Attualmente, oltre al marciatore che da quest’anno difende i colori della Virtus Emilsider Bologna, sono iscritti anche Stefano Chiesa (Carabinieri), Michele Antonelli (Aeronautica), Aldo Andrei (Quercia Trentingrana) e soprattutto il campione Olimpico della 20 km Massimo Stano che a Eugene negli Stati Uniti vorrebbe gareggiare proprio sulla nuova distanza.

Tornando a Caporaso, il sannita nella sua carriera ha preso parte già a tre edizioni del Mondiali (Mosca 2013, Pechino 2015 e Doha 2019) e agli Europei del 2014 a Zurigo, sempre sulla distanza dei 50 km. In questa nuova specialità bisognerà adattarsi e capire quali sono i margini, Dundice potrà già dare una risposta.