Basket, Coppa Campania: la Miwa Benevento batte Angri e va alle final four I sanniti si sono imposti per 83-69, sugli scudi il solito Ordine con 26 punti.

La Miwa batte anche le assenze e vince contro Angri nei quarti di finale di Coppa Campania, accedendo alle final four. Grande prova dei cinghiali, il finale è 83-69. Coach Parrillo deve fare a meno di Smorra e Manisi, Alunderis e Papa non sono al meglio. Nel quintetto partono l’ultimo arrivato Murolo, Papa, Rianna, Ordine e Alunderis. Papa ha la mano calda e segna pronti via da tre. La Miwa mette tanta grinta e sale fino al +11, la tripla di Daunys rimette in gioco Angri. I sanniti però impediscono il rientro agli ospiti e chiudono il primo quarto sul 22-14. Ad inizio secondo quarto riesce a risalire a -5. La Miwa resta con la testa nel match, Mimmo Papa segna da tre, Rianna da due in sottomano ed è 30-18. Il primo tempo si chiude sul 35-30, con il canestro di Izzo ad accorciare per gli ospiti. Ad inizio quarto Angri prova a risalire. Rusciano segna da tre per il 40-32, ma Daunys risponde dai 6 e 75. Angri segna ancora da tre con Chirico ed è -4. Murolo segna la bomba per il 45-38. Gli ospiti non mollano, Ruggiero segna per il 51-47. La Cestistica prova a scuotersi e allunga fino al +6 con il canestro di Rianna. De Martino segna dalla distanza per il -4. Risponde Ordine, ma De Martino replica con il jumper da due. Si va all’ultimo quarto sul 62-58. I cinghiali mettono ancora grande energia e concentrazione; Ordine segna da tre, Alunderis dal pitturato ed è +14. Angri non rientra più e finisce 83-69. Top scorer Miwa Ordine con 26 punti, 13 per Rianna e Alunderis; per Angri miglior marcatore il lituano Daunys con 17 punti.

MIWA ENERGIA CESTISTICA BENEVENTO-PALLACANESTRO ANGRI 83-69 (22-14, 13-16, 27-28, 22-11)

Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna 13, Papa 6, Murolo 7, Naddeo 3, M. Parrillo, Ordine 26, Massaro ne, Rusciano 13, Laudanna 2, Laudando, Alunderis 13, Damiano ne. Coach: A. Parrillo

Angri Pallacanestro: Chirico 9, Izzo 9, Ruggiero 7, De Martino 6, Terzi 1, Iannicelli 20, Cirillo, D’Apice, Chiavazzo, Daunys 17, Forino. Coach: Costagliola

Arbitri: Moriello/Nacca