Volley, B2: è il giorno del derby sannita tra Accademia e Volare Le giallorosse difendono il secondo posto, la compagine ospite sogna l'aggancio.

Quello che andrà in scena questa sera alle 21:00 al Rampone è sicuramente il derby più atteso degli ultimi anni. La classifica del girone “O” del campionato di serie B2 femminile parla chiaro: l’Accademia è avanti e ha una partita in meno, ma la Contrader Volare culla il sogno almeno dell’aggancio momentaneo a quota 40.

Il match sarebbe dovuto andare in scena lo scorso 26 marzo ma il Covid ha fermato la sfortunata formazione giallorossa. All’andata la compagine allenata da coach Nanni si impose al tie-break riaprendo clamorosamente la corsa alla seconda posizione, l’ultima a dare accesso ai play off, sfruttando anche il momentaccio dell’Accademia. Le ragazze di coach Ruscello avevano fatto un campionato perfetto, poi è arrivato l’inatteso calo.

Nell’ultimo turno però c’è stata l’attesa reazione e il ritorno al successo contro Pallavolo Crotone con il punteggio di 3-0 (25-16, 25-23, 25-17). Vittoria che ha dato morale in vista del derby di questa sera che, come tutte le stracittadine, regalerà sicuramente tante emozioni. Dal canto suo la Contrader Volare è tra le squadre più in forma del campionato e vincere il secondo derby in appena un mese sarebbe una bella impresa.