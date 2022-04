Scherma paralimpica: Pasquino d'argento nella prova di spada La sannita è stata battuta in finale dalla thailandese Jana che si è imposta per 15-12.

Arrivano ottime notizie da San Paolo in Brasile dove è in corso di svolgimento la seconda prova di Coppa del Mondo di scherma paralimpica. Dopo la tappa di Pisa a novembre, ancora protagonista la sannita Rossana Pasquino che è salita sul podio nella prova di spada femminile categoria B. La professoressa ha cominciato il suo percorso con quattro vittorie nel girone di qualificazione, poi nei quarti ha battuto nettamente per 15-7 la thailandese Seepak.

Dopo essere arrivata in zona medaglia l’atleta dell’Accademia Olimpica Furno ha tirato in semifinale contro la statunitense Geddes vincendo l’assalto per 15-7. Nell’altra semifinale la thailandese Jana ha avuto la meglio sulla georgiana Khetsuriani (colei che a Tokyo nella sciabola aveva battuto la Pasquino nei quarti) conquistando la finale. La thailandese ha confermato di essere in grande forma anche nell’ultimo assalto superando la Pasquino per 15-12. Per la sannita è il secondo argento consecutivo nella specialità dopo quello vinto a novembre a Pisa.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA - SPADA FEMMINILE CAT. B - San Paolo (BRA), 14 aprile



Finale

Jana (Tha) b. Pasquino (ITA) 15-12



Semifinali

Pasquino (ITA) b. Geddes (Usa) 15-7

Jana (Tha) b. Khetsuriani (Geo) 15-6



Quarti

Pasquino (ITA) b. Seepak (Tha) 15-7

Khetsuriani (Geo) b. Biagini (ITA) 15-14

Geddes (Usa) b. Cho (Kor) 15-14

Jana (Tha) b. Droit Malarme (Fra) 15-1



Fase a gironi

Alessia Biagini: 4 vittorie, 1 sconfitta

Rossana Pasquino: 4 vittorie, 0 sconfitte



Classifica (11): 1. Saysunee Jana (Tha), 2. Rossana Pasquino (ITA), 3. Ellen Geddes (Usa), 3. Irma Khetsuriani (Geo), 5. Alessia Biagini (ITA), 6. Eun Hye Cho (Kor), 7. Stephanie Droit Malarme (Fra), 8. Chintanakon Seepak (Tha)