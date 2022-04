Scherma paralimpica: Pasquino d'argento anche nella sciabola La campana è stata sconfitta, come a Tokyo, dalla georgiana Khetsuriani.

Ancora una medaglia d’argento. Rossana Pasquino ha bissato il secondo posto ottenuto nella spada anche nella specialità della sciabola. Un secondo posto importante ma che brucia. Il motivo è semplice per chi ha buona memoria. Il ko è arrivato contro la georgiana Khetsuriani per 15-7. La vincitrice della prova di San Paolo è una vecchia conoscenza della professoressa sannita. Giovedì per poco non si erano ritrovate faccia a faccia, ieri invece il tanto atteso incontro è arrivato.

Purtroppo l’azzurra ha ceduto ancora una volta sotto le stoccate della georgiana proprio come era accaduto alle Olimpiadi di Tokyo nei quarti di finale ad un passo dalla possibile medaglia. La Khetsuriani è diventata la bestia nera della Pasquino che magari si riserverà l’occasione giusta per batterla. Per entrambe l’obiettivo è il podio paralimpico di Parigi, quando vincere peserà molto di più. Le due medaglie, in attesa della prova a squadre di oggi, sono una grande soddisfazione anche per il Coordinatore del settore paralimpico Dino Meglio che ha sempre creduto nella Pasquino, e in generale per l’Accademia Olimpica Furno.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA - SCIABOLA FEMMINILE CAT. B - San Paolo (BRA), 16 aprile



Finale

Khetsuriani (Geo) b. Pasquino (ITA) 15-7



Semifinali

Pasquino (ITA) b. Jana (Tha) 15-9

Khetsuriani (Geo) b. Sablon (Fra) 15-6



Quarti

Pasquino (ITA) b. Van Dorpe (Bel) 15-1

Khetsuriani (Geo) b. Seepak (Tha) 15-4

Sablon (Fra) b. Santos (Bra) 15-13

Jana (Tha) b. Cho (Kor) 15-7



Fase a gironi

Rossana Pasquino: 6 vittorie, 1 sconfitta



Classifica (8): 1. Irma Khetsuriani (Geo), 2. Rossana Pasquino (ITA), 3. Saysunee Jana (Tha), 3. Sophie Sablon (Fra), 5. Monica Santos (Bra), 6. Eun Hye Cho (Kor), 7. Roswita Van Dorpe (Bel), 8. Chintanakon Seepak (Tha)