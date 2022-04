Scherma paralimpica: terzo argento per la Pasquino La sannita ha chiuso la trasferta brasiliana con tre podi, l'ultimo arrivato nella prova a squadre.

Si è chiusa con un altro secondo posto l’avventura brasiliana di Rossana Pasquino. La campionessa che difende i colori dell’Accademia Olimpica Furno, dopo aver portato a casa due medaglie d’argento nelle prove individuali di spada e sciabola, ha collezionato il terzo nella prova a squadra dove ha tirato insieme a Loredana Trigilia e Andreea Mogos. Le azzurre hanno superato le padrone di casa del Brasile in semifinale stravincendo 45-12 per poi affrontare in finale la fortissima Georgia che è salita sul gradino più alto del podio imponendosi per 45-26. La trasferta brasiliana della Pasquino resta comunque molto positiva in attesa delle prossime tappe dove la concorrenza sarà sicuramente più impegnativa e bisognerà continuare ad alzare l’asticella per restare costantemente sul podio.



COPPA DEL MONDO PARALIMPICA - SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE - San Paolo (BRA), 17 aprile



Finale

Georgia b. ITALIA 45-26



Finale 3/4 posto

Thailandia b. Brasile 45-32



Semifinali

ITALIA b. Brasile 45-12

Georgia b. Thailandia 45-10



ITALIA: Rossana Pasquino, Loredana Trigilia, Andreea Mogos



Classifica (5): 1. Georgia, 2. ITALIA, 3. Thailandia, 4. Brasile, 5. Corea