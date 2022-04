Benevento 5, con la Lazio si gioca per uno storico traguardo I sanniti sono terzi e vogliono difendere la posizione, già iniziata la prevendita dei tagliandi.

Arriva la Lazio e il Benevento 5 può chiudere definitivamente i conti per la qualificazione play off. La squadra di Cundari è reduce dalla vittoria di Pescara. Ha recuperato gran parte delle energie spese ed è pronta all’ennesimo big match di una stagione esaltante.

Il terzo posto in classifica va difeso con i denti dall’assalto di Genzano e Cus Molise. Intanto però bisogna prendersi la matematica certezza dei play off per rendere meno importante la trasferta del turno successivo nella tana dell’Active Network capolista. Venerdì al Palatedeschi, fischio d’inizio alle 20:30, andrà in scena un match da tripla con squadre che hanno voglia di lottare fino alla fine per i rispettivi obiettivi. Capitan Botta e compagni hanno sempre dato una grande dimostrazione di solidità anche contro squadre sulla carta più quotate.

Il lavoro fatto durante l’anno è stato prezioso. I meccanismi sono ben consolidati e la mentalità trasmessa da Cundari è stata quella giusta per affrontare un campionato d’altissima classifica. Il Benevento 5 è abituato a soffrire e anche con la Lazio ci saranno momenti in cui bisognerà stringere i denti e gettare il cuore oltre l’ostacolo. La speranza della società è quella di poter festeggiare uno storico traguardo insieme ad un gran numero di spettatori. Sono stati diversi gli appelli ad andare a sostenere la squadra.

La prevendita è già partita. I tagliandi si possono acquistare al costo di 5 euro presso la rivendita Tabacchi F.lli Collarile in Piazza San Modesto a Benevento, oppure online sul sito go2.it.