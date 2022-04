Pallamano, A2: scalpo importante per il Benevento di Rui Carvalho Al Pala Ferrara i sanniti hanno battuto Ragusa e puntano al quarto posto occupato da Palermo.

Serviva una grandissima prestazione per fermare Ragusa e la squadra giallorossa non ha deluso le attese. Al Pala Ferrara è sempre difficile giocare per gli avversari. I sanniti si trasformano, ritrovano quelle certezze che lontano dalle mura amiche spesso sono mancate e alzano l’asticella.

E’ accaduto anche contro i siciliani che si sono ritrovati a giocare un primo tempo dove il match è andato avanti con continue botte e risposte. Equilibrato al punto di terminare 17-17, ma nella ripresa la musica è cambiata. La Pallamano Benevento ha mostrato una maggiore freschezza atletica e con le proprie soluzioni offensive ha ripetutamente sorpreso la compagine sopite.

La differenza è stata fatta sicuramente in fase di possesso e il 39-33 parla di una vittoria molto importante anche per il morale. I ragazzi di Rui Carvalho hanno dimostrato di poter giocare alla pari con tutti e aver fatto uno scalpo così importante dà buone possibilità di giocarsi il quarto posto fino alla fine.

Attualmente la Pallamano Benevento è quinta in classifica a quota 18, mentre Palermo è due lunghezze più avanti. Il tutto con diverse partite da recuperare in un tour de force dove, soprattutto il tecnico portoghese, dovrà essere bravo a centellinare lo sforzo dei suoi ragazzi sia negli allenamenti che nei match. Sabato si torna in campo per far visita alla corazzata Fondi, un match sulla carta quasi impossibile dove il turnover potrebbe essere la soluzione migliore in vista di un rush finale dove si giocherà praticamente ogni tre giorni.