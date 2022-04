IVPC Rugby Benevento, il torneo del 1° maggio sarà nuovamente una festa Più di 800 piccoli rugbisti iscritti, tante società felici di tornare a giocare al Dell'Oste.

Sarà emozionante vedere lo Stadio Dell’Oste col colpo d’occhio dei bei tempi. Un brivido che manca ormai da tre anni. Un miscuglio di colori e sorrisi che accarezza il cuore e scalda l’anima. Lo sport è gioia, festa, un messaggio senza eguali che lanciato dai bambini non conosce confini.

Il “Torneo Internazionale Città di Benevento” tornerà il 1° maggio e lo farà in grande stile. Sono più di 800 i piccoli rugbisti iscritti per difendere i colori dei rispettivi club nelle varie categorie. Il presidente Palumbo fatica a contenere l’emozione. “C’è una grande fame di rugby e di sport in generale. La risposta che abbiamo avuto dalle altre società ci fa capire che le due edizioni non disputate non hanno scalfito la voglia di venire a giocare a Benevento”.

Torna il Trofeo Ciro Vigorito, giunto alla nona edizione. Torneo dedicato alle compagini under 15, sicuramente il più atteso e competitivo. Le altre competizioni saranno dedicate a Carlo Pezzuto, Francesco De Nigris e ad Alfredino Dell’Oste, scomparso nel 2021. Confermato anche il Trofeo Mario Simone giunto alla sesta edizione.

“Con il torneo ricordiamo anche personaggi importanti dello sport sannita e della nostra società -sottolinea il massimo dirigente-. La macchina organizzativa è già partita e siamo pronti per questo evento. Ringrazio tutti coloro che si stanno impegnando e sono fondamentali per la riuscita del torneo. Nei prossimi giorni speriamo di poter annunciare anche una bella sorpresa, intanto l’invito è per il 1° maggio quando tutti gli appassionati di rugby potranno vedere dal vivo questi piccoli atleti che torneranno a fare quello che più amano”.