Accademia Olimpica Furno: una settimana di grande scherma Dal 25 al 29 aprile la sala d'Armi ospiterà il raduno della nazionale italiana Paralimpica.

Da lunedì 25 a venerdì 29 aprile la sala d’Armi dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”, sita presso l’ex

Colonia Elioterapica, ospiterà il raduno della nazionale italiana Paralimpica di scherma.

A guidare questo prestigioso appuntamento sarà il Coordinatore della Nazionale Paralimpica e Maestro dell’Accademia Olimpica Dino Meglio, che insieme alla campionessa e Maestro Francesca Boscarelli farà gli onori di casa. Con lui ci saranno anche i vari responsabili nazionali delle armi Marco Ciari per la sciabola, Francesco Martinelli per la spada e Simone Vanni per il fioretto.

Con il raduno della nazionale si apre una settimana in cui Benevento sarà al centro della scherma nazionale e che si concluderà sabato 30 aprile e domenica 1 maggio al PalaTedeschi con tre importanti competizioni:

Gara Nazionale paralimpica

Gran Premio Giovanile under 14 Interregionale (Basilicata, Campania,

Molise e Puglia)

Torneo Promozionale Interregionale “Memorial Maestro Antonio Furno” riservato alle prime lame ed esordienti.

L’ingresso per assistere alle tre competizioni è libero e nel corso della due giorni del PalaTedeschi tutti potranno provare gratuitamente a tirare di scherma.