Benevento 5, la porta è stregata e la Lazio espugna il Palatedeschi Primo tempo sottoritmo, nella ripresa Tarenzi para tutto e i capitolini portano a casa tre punti.

La corsa play off continua. Lo fa con tante incertezze e sarà esaltante fino alla fine. La Lazio è ancora viva e ha riaperto i giochi espugnando il Palatedeschi. Si è imposta per 2-0 al termine di un match ben giocato nel primo tempo e fatto di pura sofferenza nella ripresa.

Il Benevento 5 non ha approcciato bene la sfida. Orfano di Volonnino, il quintetto giallorosso non è riuscito a cambiare marcia e creare la superiorità numerica. Inizialmente Matheus ci ha messo almeno tre volte una pezza salvando il risultato, ma nulla ha potuto su Biscossi che ha portato in vantaggio i biancocelesti dopo sette minuti.

La reazione dei padroni di casa non è stata travolgente. Le migliori occasioni sono arrivate solo negli ultimi minuti quando il portiere ospite Tarenzi ha cominciato ad intuire che sarebbe stata la sua serata. Una parata in spaccata ha aperto il festival dei gol sfiorati del Benevento 5 che ad un minuto dalla sirena è stato beffato per la seconda volta da Biscossi. Il 2-0 è stata una mazzata tremenda che risulterà decisiva a fine match. Nella ripresa però in campo si è visto un Benevento diverso. La squadra che ha giocato sottoritmo nella prima frazione ha lasciato spazio ad un quintetto più coraggioso e voglioso di provarci fino alla fine. La sorte non è stata dalla parte dei padroni di casa che, oltre ad essere fermati per almeno quattro volte da parate di altissimo livello di Tarenzi, si sono visti negare la gioia del gol anche dai legni e da vari rimpalli.

La porta laziale è parsa stregata per tutta la serata, l’incantesimo è svanito solo dopo la seconda sirena, quella che ha sancito la vittoria della Lazio che accorcia in classifica, mette in difficoltà il Benevento e allarma le altre contendenti. La squadra di Cundari all’ultima giornata osserverà il turno di riposo, per questo sarà importante fare punti contro l’Active Network nella trasferta di sabato 30 aprile. La Lazio (chiamata a fare bottino pieno), che insegue a sei lunghezze di distanza, ospiterà il Cus Molise in un altro big match da brividi in un torneo che probabilmente emetterà i verdetti sulla zona play off, e sui vari accoppiamenti, solo all’ultima giornata.