Benevento 5, Cundari: "Primo tempo col freno a mano tirato" Dopo i risultati del sabato la squadra è quarta con un punto di vantaggio sul Cus Molise.

La sconfitta contro la Lazio ha lasciato tanto amaro in bocca in casa Benevento 5. Quello andato in scena al Palatedeschi venerdì era è stato un match stregato come ha spiegato sui canali societari anche coach Carlo Cundari.

“Primo tempo col freno a mano tirato, abbiamo concessi troppi spazi e ripartenze. Eravamo fermi, anche il secondo gol preso a pochi secondi dalla fine è stato un macigno. Nello spogliatoio ci siamo parlati e ricompattati, infatti nella ripresa siamo stati più determinati. Abbiamo contato venti occasioni da gol: sono state decisive la nostra imprecisione in zona gol e le parate del portiere della Lazio”.

Dopo le vittorie di Cus Molise, Genzano e Pomezia, il Benevento 5 è quarto con un punto di vantaggio sui molisani e sei sulla Lazio che nei prossimi due match dovrà fare bottino pieno per agganciare i giallorossi. “Eravamo padroni del nostro destino –ha spiegato il tecnico- adesso dobbiamo guardare anche gli altri”.