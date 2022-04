Basket, C Gold: la Miwa Benevento batte la Juve Caserta Academy Al Palatedeschi i sanniti si sono imposti per 69-66.

La Miwa Energia chiude la regular season alla grande, battendo 69-66 al Palatedeschi la JuveCaserta. I sanniti mettono così al sicuro il quinto posto in classifica, a quota 38 punti. Sabato prossimo le due squadre si ritroveranno a Caserta per le semifinali di Coppa Campania.

Avvio sprint per la Miwa, Ordine sblocca subito lo score dopo pochissimi secondi. Risponde subito Bagdonavicius, Kuvekalovic si iscrive al match una tripla per il +2. La Miwa piazza però un parziale di 8-0 e diventa padrona del match.

I bianconeri rimontano e ancora Kuvekalovic con una tripla li riporta avanti. Dal perimetro segna anche Ordine e il primo quarto si chiude 22-21. Ad inizio secondo quarto i cinghiali provano a scappare via ma la Ble resta incollata. Tre triple di fila di Papa e una di Murolo scavano il solco, portando la Miwa sul +12. Si va sul 44-35 all’intervallo lungo.

Continuano a comandare i sanniti ad inizio terzo quarto, allungando sul +12 con la tripla di Murolo. La JuveCaserta prova però a risalire con il gioco da tre punti di Bagdonavicius e la tripla di Kuvekalovic. Gli uomini di coach Parrillo però respingono la risalita ospite con il tiro da tre a segno di Alunderis. Segna dal perimetro anche Blair per tenere in contatto i bianconeri, si va all’ultimo quarto sul 59-49. L’attacco sannita si inceppa nel finale e la JuveCaserta rientra prepotentemente nel match. Markus e Kuvekalovic la riportano fino al -2. Nel finale al cardiopalma è decisivo il canestro di Alunderis, corto l’ultimo tentativo di De Ninno, finisce 69-66. Top scorer Miwa Ordine con 22 punti, da menzionare anche i 16 punti di Alunderis e i 13 di Murolo.



MIWA ENERGIA CESTISTICA BENEVENTO-BLE JUVECASERTA ACADEMY 69-66 (22-21, 22-14, 15-14, 10-17)

Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna 5, Papa 9, Manisi, Naddeo ne, Parrillo 2, Smorra ne, Ordine 22, Murolo 13, Rusciano 2, Laudanna, Laudando ne, Alunderis 16. Coach: Parrillo

Ble JuveCaserta Academy: Mastroianni ne, Markus 9, Cioppa 1, Kuvekalovic 19, De Ninno 6, Blair 9, Greco 2, Bagdonavicius 14, Romanelli ne, Tinto 4, D’Aiello 2, Miraglia ne. Coach: D’Addio

Arbitri: Pezzella/Arciello