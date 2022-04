Volley, B2: Contrader Volare sconfitta dalla Fidelis Torretta Le sannite sono precipitate al settimo posto in una classifica cortissima nella parte centrale.

Dopo il ko nel derby, che ha messo fine alle sue ambizioni play off, la Contrader Volare è uscita sconfitta dalla lunga trasferta di Crotone. Al PalaKro la Fidelis Torretta si è imposta per 3-1 in un match che è stato equilibrato solo nei due set iniziali.

Il primo è stato dalle padrone di casa per 25-15, poi la risposta delle sannite ha portato alla vittoria del secondo set per 25-18. Sull’1-1 la Fidelis Torretta ha cambiato marcia portando a casa terzo e quarto parziale per 25-18 e 25-13. Con questo successo le calabresi hanno raggiunto quota 40 staccando proprio la squadra di Nanni che, dopo le due sconfitte consecutive, è precipitata al settimo posto di una classifica che nella zona centrale è cortissima.

Sabato 30 aprile ultima giornata di campionato con capitan Carlozzi e compagne che ospiteranno Pontecagnano, attualmente terza forza del torneo, ma fuori dalla lotta per il secondo posto conquistato matematicamente dall’Accademia. La squadra di Nanni proverà a chiudere con una vittoria per agguantare la non semplice quota dei 40 punti e recuperare qualche posizione in classifica dopo una stagione che può essere definita estremamente positiva.