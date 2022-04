Tennis, la Cesare fa doppietta al Next Gen all'Accademia di Napoli La ragazza di Sant'Agata de' Goti ha vinto sia in singolare che in doppio.

Per il tennis sannita arrivano ottime notizie da Napoli dove è andata in scena la prova speciale del circuito giovanile nazionale promosso dalla Federtennis nelle categorie Under 10, 12 e 14. La San Silvestrese doc Lorenza Cesare ha disputato un torneo da incorniciare sia in singolare che in doppio sui campi dell’Accademia Tennis Napoli.

La sannita ha vinto il torneo under 10 battendo in finale Chloe Kuijt dopo una vera e propria battaglia. Primo set vinto dalla ragazza di Sant’Agata de’ Goti per 6-3, mentre nel secondo la giovane tennista maltese si è aggiudicata il parziale per 2-6. La finalissima si è decisa al super-tiebreak che ha visto la Cesare avere la meglio col punteggio di 10-7. Per la giovanissima atleta campana è stato un grande successo bissato nel doppio dove, insieme alla compagna Visone, è riuscita a battere in rimonta il duo Pasqua-Lanzillo col punteggio di 1-6 6-4 10-5.

Gli ottimi risultati conseguiti hanno portato alla convocazione di Lorenza al raduno nazionale che si svolgerà a Roma insieme ad altre otto bambine provenienti da tutta Italia. Per la famiglia si tratta di una grande soddisfazione perché la piccola di casa sta seguendo le orme della sorella maggiore Francesca che detiene il titolo di campionessa regionale.